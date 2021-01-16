YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da azılı suçlu kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın’da azılı suçlu kovalamaca sonucu yakalandı

16.01.2021 20:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aydın’da azılı suçlu kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde hakkında bir çok suç kaydı olan ve 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.K isimli azılı suçlu polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri hakkında dolandırıcılık, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak suçlarından kaydı bulunan bir şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde hakkında bir çok suç kaydı olan ve 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.K isimli azılı suçlu polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri hakkında dolandırıcılık, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak suçlarından kaydı bulunan bir şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda K.K. kovalamaca sonucu yakaladı. K.K.’nın üzerinde tabanca ile 52 adet fişek ele geçirilirken, K.K. ile birlikte yakalanan N.B.’nin üzerinde ise pompalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan iki şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:50
Sabah
08:16
Öğle
13:23
İkindi
15:59
Akşam
18:21
Yatsı
19:41

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Yağış kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Yağış kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Didim’de trafik kazası: 1 ölü

Didim’de trafik kazası: 1 ölü

Nazilli Belediyesi’nden 6 haftada 6 çalışma

Nazilli Belediyesi’nden 6 haftada 6 çalışma

Kuşadası Belediyesi’nden paket servisi yapan gıda işletmelerine denetim

Kuşadası Belediyesi’nden paket servisi yapan gıda işletmelerine denetim

Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

Kuşadası Belediyesi ekipleri, daha temiz bir Kuşadası için 24 saat mesai yapıyor

Kuşadası Belediyesi ekipleri, daha temiz bir Kuşadası için 24 saat mesai yapıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.