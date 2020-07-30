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Aydın’da bayram süresince emniyet ekipleri görev başında olacak

AYDIN HABERLERİ  | 30.07.2020 13:23 | Son Güncelleme

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirebilmesi için görevlerinin başlarında olacak.Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı süresince umuma açık ve istirahat yerlerinde meydana gelecek olayların önlenmesi veya taşkınlık suretiyle vatandaşlarımızın huzur ve sükûnunu bozucu davranışların men edilmesi için halkımızın ihbar, istek ve şikayetlerini anında ilgili mercilere iletebilmeleri amacıyla Emniyet Müdürlüğü olarak, Kurban Bayramının huzur ve güven ortamında geçirilebilmesi, vatandaşlarımızın huzurunu bozacak davranışların men edilmesi ve bayram tatili süresince güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla, özellikle vatandaşlarımız yoğun olarak bulunduğu, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, park, bahçe, yeşil alan, mesire alanları, bankalar, kuyumcular vb.

Aydın’da bayram süresince emniyet ekipleri görev başında olacak

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirebilmesi için görevlerinin başlarında olacak.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı süresince umuma açık ve istirahat yerlerinde meydana gelecek olayların önlenmesi veya taşkınlık suretiyle vatandaşlarımızın huzur ve sükûnunu bozucu davranışların men edilmesi için halkımızın ihbar, istek ve şikayetlerini anında ilgili mercilere iletebilmeleri amacıyla Emniyet Müdürlüğü olarak, Kurban Bayramının huzur ve güven ortamında geçirilebilmesi, vatandaşlarımızın huzurunu bozacak davranışların men edilmesi ve bayram tatili süresince güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla, özellikle vatandaşlarımız yoğun olarak bulunduğu, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, park, bahçe, yeşil alan, mesire alanları, bankalar, kuyumcular vb. yerlerde kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacı ile yaya ve motorize ekip uygulamaları arttırılmış olup, sivil görev yapan birimlerimiz halkın yoğun olduğu bölgelerde görev ifa edecektir. Şehirlerarası otogar, tren garı, bulvar, cadde, sokak ve ana arterlerde, şehir içi toplu taşıma araçları ve duraklarda oluşabilecek yoğunluklara karşı asayiş ve trafik yönünden kontroller arttırılmıştır” denildi.

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