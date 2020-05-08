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Aydın’da berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

AYDIN HABERLERİ  | 08.05.2020 16:17 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayıs’ta açılacak olan berber, kuaför ve güzellik merkezlerini dezenfekte etti.Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgının ortaya çıkmasıyla birlikte başladığı dezenfekte işlemlerine bu defa de berber, kuaför ve güzellik merkezlerini ekledi.Bu iş yerlerinin açılması kararı belli olduktan sonra sosyal medya hesabında konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “11 Mayıs’ta dükkanını açmaya hazırlanan berber ve kuaför hemşehrilerim; açılışınızdan sonra dükkanınızı düzenli olarak biz dezenfekte edeceğiz, maskelerinizi biz vereceğiz .

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayıs’ta açılacak olan berber, kuaför ve güzellik merkezlerini dezenfekte etti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgının ortaya çıkmasıyla birlikte başladığı dezenfekte işlemlerine bu defa de berber, kuaför ve güzellik merkezlerini ekledi.
Bu iş yerlerinin açılması kararı belli olduktan sonra sosyal medya hesabında konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “11 Mayıs’ta dükkanını açmaya hazırlanan berber ve kuaför hemşehrilerim; açılışınızdan sonra dükkanınızı düzenli olarak biz dezenfekte edeceğiz, maskelerinizi biz vereceğiz . #BirlikteBaşaracağız” demişti.
Başkan Çerçioğlu’nun talimatıyla harekete geçen Çevre Koruma Daire Başkanlığına bağlı ekipler, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde dezenfekte işlemlerine başladı.
Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan edinilen güncel esnaf listesi üzerinden harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, esnaflara ulaşarak randevu veriyor. Randevu listesine gün içerisinde ulaşılan esnaflar sadece dezenfekte işlemi için dükkanını açıyor.
Dezenfekte işlemi için Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine ulaşmasından mutlu olduklarını belirten esnaflar Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Esnaflardan kadın kuaförü Muammer Orman, "Mekânlarımız açılıyor ve Büyükşehir Belediyesi yanımızda bundan dolayı Başkan Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum" dedi.
Güzellik Uzmanı Saide Akyol ise, "Büyükşehir Belediyesi bizlere ulaştı. Tek tek aranarak bilgi verildi. Başkanımız bizleri düşündü böyle bir ayrıcalık yaptı. Çok memnun olduk" şeklinde konuştu.
Berber Sedat Uyar’da, "Çok teşekkür ediyoruz Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Topuklu Efe’mize, Allah razı olsun" diyerek duygularını ifade etti.

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İmsak
04:23
Sabah
05:58
Öğle
13:10
İkindi
16:59
Akşam
20:12
Yatsı
21:41

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Atasoy Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Derya Eczanesi
Nazilli
İlke Eczanesi
Nazilli
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