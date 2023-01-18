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Aydın’da bir anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

18.01.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bir anne ve iki çocuğu, ilk belirlemelere göre evin odasında çıkan yangın sonrası dumandan zehirlenmiş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Yenice Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Kılınç gece çalışmak için fırına gitti. Öğle saatlerinde eve gelen Yüksel Kılınç, eve girdiğinde karısı Gamze Kılınç (23), oğlu Özcan Alkan Kılınç (6) ve kızı Zübeyde Ayla Kılınç’ı yangın çıkan odada yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Babanın yardım çağrısı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, anne ve iki çocuğunun odada çıkan yangın sonrası karbonmonoksit zehirlenmesi ile hayatlarını kaybettiği üzerinde durulurken, olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürüyor.
Olay yerine gelen ailenin yakınları ve mahalle sakinleri ise büyük üzüntü yaşadı.

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