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Aydın'da bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

15.07.2021 03:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

AYDIN AA - Aydın'nın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Beş Eylül Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi ile bir papağanın tahliyesi gerçekleştirildi.

Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılırken, veterinere götürülen papağana ise oksijen tedavisi uygulandı.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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