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Aydın'da bir evden 16 kamyon çöp çıktı

07.11.2023 12:00 | Son Güncelleme:
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Aydın'ın Germencik ilçesinde yalnız yaşayan kişinin evinden, 16 kamyon çöp çıkarıldı.

7 Eylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan A.K'nin (65) evinden kötü koku geldiği şikayeti üzerine, Germencik Belediyesi ekipleri eve gitti.

Bildirilen adrese giden ekipler, evin içinin ve bahçesinin çöp yığınıyla dolu olduğunu belirledi.

Belediyenin temizlik işleri ekibi, bir kepçenin de yardımıyla evden 16 kamyon çöp çıkardı.

Çöplerin çıkarılmasının ardından evde ilaçlama çalışması yapıldı.

Mahalle muhtarı Ahmet Çıray, gazetecilere, kötü koku nedeniyle belediye ve kaymakamlığa dilekçe verdiklerini belirterek, yetkililere teşekkür etti.

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