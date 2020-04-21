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Aydın'da bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

AYDIN HABERLERİ  | 21.04.2020 23:14 | Son Güncelleme

Aydın'da bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir hayırsever, 18 kişinin borcunun yer aldığı bakkal defterindeki borçları ödedi.

Dallıca Mahallesi'nde bakkal işleten Murat Halal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hayırseverin bakkala gelerek borç defterinde ismi bulunan kişilerin borcunu ödemek istediğini söylediğini belirtti.

Hayırseverin 21 bin 750 liralık veresiye borcunu kapattığını ifade eden Halal, "Bütün arkadaşlara bir ramazan hayrı olur. Allah böyle vatandaşlarımızdan razı olsun." dedi.

Veresiye defterini dükkanın önünde yırtarak ateşe veren Halal, borçlarının kapatıldığını öğrenen vatandaşların çok mutlu olduğunu ve hayırsever kişiye dua ettiklerini ifade etti.

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