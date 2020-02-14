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Aydın'da bir kişi borç para almak için tartıştığı kadını bıçakla öldürdü

AYDIN HABERLERİ  | 14.02.2020 00:26 | Son Güncelleme

Aydın'da bir kişi borç para almak için tartıştığı kadını bıçakla öldürdü

Aydın'ın Köşk ilçesinde iddiaya göre bir kişi, borç para yüzünden tartıştığı kadını bıçakladı.

İddiaya göre O.D, borç para istemek için Soğukkuyu Mahallesi Değirmen Sokak'ta oturan iş arkadaşı Nurhan Erkan'ın evine gitti.

Burada Erkan'la bir süre konuşan O.D daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.D, Erkan'ı bıçakladı.

O esnada evde odasında olan Erkan'ın oğlu, salona girince O.D evden kaçtı.

Komşuların yardımıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin ilk ifadesinde çok borcu olduğunu, borç para istemek için eve gittiğini, istediği parayı alamayınca kadını bıçakladığını söylediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bıçak Borç Kadın Tartışma Zanlı

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