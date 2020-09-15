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Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 15.09.2020 23:18 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın evde ölü bulundu.Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 220 sokak numara 36’daki 4 katlı binanın birinci katında saat: 21.30 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın evde ölü bulundu.
Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 220 sokak numara 36’daki 4 katlı binanın birinci katında saat: 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek arkadaşı ile dışarıda vakit geçiren Sibel Mut (41) isimli kadın evine geri döndü. Eve dönüşünün ardından telefonlarına cevap vermeyen Mut’un evine giderek kadının cansız bedeni ile karşılaşan erkek arkadaşı, durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mut’un hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı evde inceleme yaptı. Mut’un acı haberini alan yakınları ve komşuları yasa boğuldu.
Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Mut’un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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