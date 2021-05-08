YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da bir kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili yakalanan sürücü tutuklandı

Aydın'da bir kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili yakalanan sürücü tutuklandı

08.05.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da bir kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili yakalanan sürücü tutuklandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde yayaya çarpıktan sonra olay yerinden kaçan, sonrasında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aydın - İzmir kara yolu Ömerbeyli Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana gelen ölümlü trafik kazası sonrası kaçtıktan sonra yakalanan sürücü A.D'nin (69) İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

İfadesinde yayaya çarptığını, panikle olay yerinden kaçtığını itiraf eden A.D, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

-Olay

Dün, Aydın-İzmir kara yolu Ömerbeyli Mahallesi kavşağı yakınlarında ceset görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede, ölen kişinin 41 yaşındaki Yaşar Çetin olduğu belirlenmişti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibinin olay yerinde bir otomobile ait kırık araç farı bulması üzerine yürütülen çalışmaların ardından şüpheli A.D, Efeler ilçesindeki evinde gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞeyma Subaşı özel jetine kavuştu! Bir de sürprizle karşılaştıŞeyma Subaşı özel jetine kavuştu! Bir de sürprizle karşılaştı
Aydın’da çıkan yangında bir kişi öldüAydın’da çıkan yangında bir kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şüpheli

Aydın Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazar

İmsak
04:22
Sabah
05:57
Öğle
13:10
İkindi
16:59
Akşam
20:13
Yatsı
21:42

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Pazar

Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.