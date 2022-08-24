Aydın'da bir kişinin telefon ve parasını gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

Aydın'da bir kişinin telefon ve parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'de oturan İ.K.A, telefon, ruhsatlı silah ve parasının gasbedildiği iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelileri 6 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.P, G.K, T.T. ve T.U. tutuklandı, T.A. ve S.S. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şüphelilerin, İ.K.A. ile sosyal medyadan açtıkları sahte kadın profiliyle görüştükleri öğrenildi.



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