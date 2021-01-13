YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da bir kişinin vücudunda ameliyat sırasında unutulan kateter teli 5 yıl sonra çıkarıldı

Aydın'da bir kişinin vücudunda ameliyat sırasında unutulan kateter teli 5 yıl sonra çıkarıldı

13.01.2021 12:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da bir kişinin vücudunda ameliyat sırasında unutulan kateter teli 5 yıl sonra çıkarıldı

Aydın'da bir kişinin, 5 yıl önceki böbrek ameliyatı sırasında vücudunda unutulan 28 santimetrelik kateter teli ile ucundaki taş kitlesi, operasyonla çıkarıldı.

Kuyucak ilçesinde oturan 63 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, idrar yaparken yanma şikayetiyle Nazilli'deki özel hastaneye başvurdu.

Üroloji uzmanı Op. Dr. Göksel Ayköse'nin yaptığı tetkiklerde, Yıldırım'ın vücudunda 28 santimetrelik kateter teli ve bunun ucunda oluşan 5 santimetre çapında taş kitlesi tespit edildi.

Yıldırım'ın vücudundaki tel ve taş, yaklaşık 2 saat süren operasyonla çıkarıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Ayköse, 5 yıl önce başka bir hastanede gerçekleştirilen böbrek ameliyatı sırasında hastanın vücuduna kateter teli yerleştirildiğini öğrendiklerini belirterek, "Kateterin olağan tedavi sürecinde 1 ay sonra sökülmesi gerekiyor. 18 yıllık hekimim, ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum." dedi.

Çıkarılan maddelerin böbreğe zarar verdiğini anlatan Ayköse, "Zamanla kateterler idrardaki maddeleri kendi bünyelerine alarak taş haline gelir. Bu tip durumlarda açık cerrahi tedavisi daha güvenlidir. Mesaneyi açarak hem taşı hem de eş zamanlı olarak kateterin tamamını çıkardık. Hastamızı 2 gün misafir ettikten sonra evine uğurladık. Şu an oldukça sağlıklı, idrarla ilgili bir sorunu kalmadı." diye konuştu.

Yıldırım ise vücuduna kateter takıldığını hatırlamadığını belirterek, "İçimde bu kadar büyük bir taşın varlığından haberdar olmamam çok ilginç. Ağrı veya acı hissetmedim, sadece idrar yanması şikayetim vardı. Doktor durumu izah edince çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:17
Öğle
13:22
İkindi
15:56
Akşam
18:18
Yatsı
19:38

Aydın Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Ege Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Aydoğan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Aydın’a kar geliyor

Aydın’a kar geliyor

Jandarmanın dur ihtarına uymadı, polisleri peşine taktı, sonunda yakalandı

Jandarmanın dur ihtarına uymadı, polisleri peşine taktı, sonunda yakalandı

Aydın’da, 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete giriyor

Aydın’da, 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete giriyor

DSİ son 18 yılda Aydın’a 13 baraj 8 gölet yaptı

DSİ son 18 yılda Aydın’a 13 baraj 8 gölet yaptı

Sokağa çıkan olmayınca, hırsızlar logar kapaklarına göz dikti

Sokağa çıkan olmayınca, hırsızlar logar kapaklarına göz dikti

MHP İl Başkanı Alıcık gazetecilere saldırıyı kınadı

MHP İl Başkanı Alıcık gazetecilere saldırıyı kınadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.