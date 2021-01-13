Aydın'da bir kişinin vücudunda ameliyat sırasında unutulan kateter teli 5 yıl sonra çıkarıldı

Aydın'da bir kişinin, 5 yıl önceki böbrek ameliyatı sırasında vücudunda unutulan 28 santimetrelik kateter teli ile ucundaki taş kitlesi, operasyonla çıkarıldı.

Kuyucak ilçesinde oturan 63 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, idrar yaparken yanma şikayetiyle Nazilli'deki özel hastaneye başvurdu.

Üroloji uzmanı Op. Dr. Göksel Ayköse'nin yaptığı tetkiklerde, Yıldırım'ın vücudunda 28 santimetrelik kateter teli ve bunun ucunda oluşan 5 santimetre çapında taş kitlesi tespit edildi.

Yıldırım'ın vücudundaki tel ve taş, yaklaşık 2 saat süren operasyonla çıkarıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Ayköse, 5 yıl önce başka bir hastanede gerçekleştirilen böbrek ameliyatı sırasında hastanın vücuduna kateter teli yerleştirildiğini öğrendiklerini belirterek, "Kateterin olağan tedavi sürecinde 1 ay sonra sökülmesi gerekiyor. 18 yıllık hekimim, ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum." dedi.

Çıkarılan maddelerin böbreğe zarar verdiğini anlatan Ayköse, "Zamanla kateterler idrardaki maddeleri kendi bünyelerine alarak taş haline gelir. Bu tip durumlarda açık cerrahi tedavisi daha güvenlidir. Mesaneyi açarak hem taşı hem de eş zamanlı olarak kateterin tamamını çıkardık. Hastamızı 2 gün misafir ettikten sonra evine uğurladık. Şu an oldukça sağlıklı, idrarla ilgili bir sorunu kalmadı." diye konuştu.

Yıldırım ise vücuduna kateter takıldığını hatırlamadığını belirterek, "İçimde bu kadar büyük bir taşın varlığından haberdar olmamam çok ilginç. Ağrı veya acı hissetmedim, sadece idrar yanması şikayetim vardı. Doktor durumu izah edince çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.

