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Aydın'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

19.05.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Atatürk Mahallesi Akın Altümsek Sokak’taki evde Mehmet Çiçek ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Zehra Çiçek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Çiçek, yanında getirdiği silahla Zehra Çiçek'e ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan Mehmet Çiçek'in işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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