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Aydın'da cami avlusunda uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı

01.03.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da cami avlusunda uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir caminin avlusunda uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir caminin avlusunda uyuşturucu madde satmak isteyen C.S'yi (28) suçüstü yakaladı.

C.S'nin üst aramasında, bir miktar kristal uyuşturucu ile esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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