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Aydın’da çekildi, Tahran’da gösterime girdi

01.02.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Aydın’da çekildi, Tahran’da gösterime girdi

Efeler Belediyesi’nin bölgede yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekmek adına 2019 yılında düzenlediği ’Çevre Film Günleri’ kapsamında çekilen ‘Aydın’ isimli film, bu yıl Tahran Film Festival’inde gösterime girdi.

Efeler Belediyesi’nin bölgede yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekmek adına 2019 yılında düzenlediği ’Çevre Film Günleri’ kapsamında çekilen ‘Aydın’ isimli film, bu yıl Tahran Film Festival’inde gösterime girdi. Filmin yoğun ilgi ile izlendiğini kaydeden yönetmen Mirabbas Khosravinecad İran basınına verdiği söyleşide şunları söyledi;
“Aydın ilinin merkez ilçesi Efeler, İzmir’e yakın çok güzel bir ilçe. Efeler Belediyesi jeotermaller ile ilgili çalışma yaparak farklı ülkelerden sinemacıları davet etti. İran’ın dışında, Almanya, Rusya, Yunanistan ve Türkiye’den 8 yönetmen daha film yaptı. Öncelikle farklı uluslardan, farklı kültürlerden beslenmenin önemi olmak üzere süreç bana çok şey öğretti.”
Pandemi nedeniyle pek çok festivalin ertelenmesi Efeler Çevre Film Günleri’nde üretilen filmlerin festival katılımını engellese de, ‘Aydın’ adlı film Farj Film Festivali’nde de gösterime seçilerek uluslararası yolculuğunu sürdürmeye devam ediyor.

Aydın’da çekildi, Tahran’da gösterime girdi

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