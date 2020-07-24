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Aydın'da cep telefonunun patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı

AYDIN HABERLERİ  | 24.07.2020 15:16 | Son Güncelleme

Aydın'da cep telefonunun patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı

Aydın'da teknik servise tamir için bırakılan cep telefonunun patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hasanefendi Mahallesi Sevgi Yolu'ndaki teknik serviste bir müşteriye ait cep telefonu, tamir için bekletildiği masada patlayarak alev aldı.

Masadan düşen cep telefonu, bazı eşyaların da alev almasına neden oldu.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi Ömer Çağlar Sürer, bataryası şişen telefonu inceledikten sonra masaya koyduğunu belirterek, "5 dakika sonra bomba gibi patladı. Ne olduğunu şaşırdık. Bir anda alevler çıktı. Söndürmeye çalıştık. Durumu müşteriye de anlattık. Çok korktuk." dedi.

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