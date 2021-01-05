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Aydın'da cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 05.01.2021 17:39 | Son Güncelleme

Aydın'da cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre S.K'nin (14) cinsel istismara uğradığına yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine ekipler çalışma başlattı.

Çocuğa ulaşan ekipler, pedagog eşliğinde aldıkları ifade doğrultusunda aralarında bir avukatın da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan ailesinin S.K. hakkında bir süre önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

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