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Aydın'da DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

14.10.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu M.H'nin adresine operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından M.H. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Buharkent DEAŞ

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