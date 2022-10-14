Aydın'da DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu M.H'nin adresine operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından M.H. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



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