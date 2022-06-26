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Aydın'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 80 yaşındaki kişi hastanede öldü

26.06.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 80 yaşındaki kişi hastanede öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 80 yaşındaki kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Altınkum Mahallesi'nde denize giren Haydar Koç'un suda çırpınmaya başladığını gören çevredekiler, olaya müdahale etti.

Denizden çıkarılan Koç, sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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