Aydın'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 80 yaşındaki kişi hastanede öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 80 yaşındaki kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Altınkum Mahallesi'nde denize giren Haydar Koç'un suda çırpınmaya başladığını gören çevredekiler, olaya müdahale etti.

Denizden çıkarılan Koç, sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



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