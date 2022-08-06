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Aydın'da denize giren kadın boğuldu

06.08.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da denize giren kadın boğuldu

Aydın'ın Didim ilçesinde denize giren 46 yaşındaki kadın, boğuldu.

Altınkum Mahallesi'ndeki Konya Kültür Sahil Sitesi sahilinden denize giren 46 yaşındaki Perihan Aladağ, çevredekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz bulundu.

Kadının karaya çıkarılmasının ardından sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı.

Didim Devlet Hastanesine kaldırılan Aladağ, müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi.

Aladağ'ın, tatil için ilçeye geldiği öğrenildi.

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