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Aydın’da destek eğitim sınıfları yeniden tasarlandı

AYDIN HABERLERİ  | 17.02.2020 09:24 | Son Güncelleme

Aydın’da Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 5 ilçede destek eğitim sınıfları yeniden tasarlandı.İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ile birlikte Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yeniden tasarlanarak, 5 ilçede yaptırılan yeni nesil Destek Eğitim Sınıflarından, Efeler Zübeyde Hanım İlkokulu’nda destek eğitim sınıfının açılışına katıldı.Okullarda kaynaştırma, bütünleştirme eğitimleri kapsamında akranlarıyla aynı sınıfta okuyan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan destek eğitim sınıflarının yeni tasarımında yüksek standartlar oluşturuldu.

Aydın’da Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 5 ilçede destek eğitim sınıfları yeniden tasarlandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ile birlikte Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yeniden tasarlanarak, 5 ilçede yaptırılan yeni nesil Destek Eğitim Sınıflarından, Efeler Zübeyde Hanım İlkokulu’nda destek eğitim sınıfının açılışına katıldı.
Okullarda kaynaştırma, bütünleştirme eğitimleri kapsamında akranlarıyla aynı sınıfta okuyan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan destek eğitim sınıflarının yeni tasarımında yüksek standartlar oluşturuldu. Fiziksel olarak daha konforlu hale getirilen destek eğitim sınıflarında kullanılan eğitim materyalleri de çeşitlendirildi.
Destek eğitim sınıflarında eğitim alacak öğrenciler ile alacakları dersler, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda belirleniyor ve özel eğitim ihtiyacı olan her öğrencinin kendi gereksinimi doğrultusunda bu eğitimden yararlanması sağlanıyor.
Destek eğitim sınıfında sunulacak hizmetler, öğrencinin yararı gözetilerek uygun öğretmen sağlanması ve velinin onayı ile okulun çalışma saatlerinde uygulanıyor.

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