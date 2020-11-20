YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da deve sütünden peynir, yoğurt ve ayran yapıldı

Aydın'da deve sütünden peynir, yoğurt ve ayran yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 20.11.2020 17:44 | Son Güncelleme

Aydın'da deve sütünden peynir, yoğurt ve ayran yapıldı

Aydın'da, "Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketiminin Arttırılması Projesi" kapsamında deve sütünden peynir, yoğurt, ayran ve kefir üretildi.

İspanya Tarım Gıda ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü öncülüğünde yürütülen Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketiminin Arttırılması Projesi kapsamında İncirliova ilçesindeki deve çiftliğinde program gerçekleştirildi.

Programda, deve sütünden yapılan peynir, yoğurt, ayran ve kefir tanıtıldı.

Projenin Türkiye koordinatörü ve Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç, deve sütünün üretimini, işlenmesini ve tüketimini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Deve sütüne dünya genelinde ilgi olduğuna dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

"Deve sütü sağlık üzerinde olumlu etkilerinden dolayı özellikle Avrupa’da yoğun girişimler var. Deve sütünü işleyerek diğer ürünlere dönüştürmek çok da kolay değil. Sağlık üzerinde çok ciddi faydası olduğundan dolayı peynir altı suyu özellikle Afrika ülkelerinde tüketiliyor. Deve sütünden elde ettiğimiz bu ürünlerin üretim sürecini tamamladık. Bundan sonraki aşama da piyasaya sunulması… Bir süt tesisinde üretilerek belirli bir marka altında piyasaya sunmayı amaçlıyoruz. Bundan sonra inşallah deve sütü ürünlerini marketlerde bulma ve tüketme şansımız olacak."

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da ilçeden dünyaya deve sütü ürünlerini göndermeyi planladıklarını ifade etti.

ADÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selda Bulcan ise 10 kilogram sütten 1 kilogram peynir ürettiklerine dikkati çekerek, "Deve sütünün antikanserojen, antitümör, antitüberküloz etkisi ve otistik çocuklarda faydası var. Antidiyabetik etkisi de var. Bunlar bilimsel konularla kanıtlanmış durumda. Dolayısıyla bu ürünlere talep artacaktır." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç anlar kamerada! Mucize Korkunç anlar kamerada! Mucize
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
06:23
Sabah
07:47
Öğle
12:59
İkindi
15:38
Akşam
18:01
Yatsı
19:21

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Çondur Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Can Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.