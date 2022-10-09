YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da devrilen kamyonetteki kişi yaralandı

Aydın'da devrilen kamyonetteki kişi yaralandı

09.10.2022 03:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da devrilen kamyonetteki kişi yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.T. idaresindeki 35 BCA 283 plakalı kavun yüklü kamyonet, Denizli-Aydın kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan S.T'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandıAydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İstanbulspor - MKE Ankaragücü maçının ardındanİstanbulspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Ankara'da eşi ile çocuğunu öldüren kişi, yakalanacağını anlayınca intihar ettiAnkara'da eşi ile çocuğunu öldüren kişi, yakalanacağını anlayınca intihar etti
Anahtar Kelimeler:
kamyonet kaza

Aydın Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
05:44
Sabah
07:04
Öğle
13:01
İkindi
16:14
Akşam
18:48
Yatsı
20:03
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.