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Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

10.06.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aydın'da devrilen otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Söke-Milas kara yolu Didim Bafa Gölü bölgesinde Zeynep U. (38) yönetimindeki 48 AEY 152 plakalı otomobil, refüje çarpıp karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü Zeynep U, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün eşi A.U. (43) ile çocukları M.U. (8), M.A.U. (12) ve M.U. yaralandı.

Ters dönen araçta sıkışan yaralılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zeynep U'nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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