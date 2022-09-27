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Aydın'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

27.09.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilerek yol kenarındaki beton setlere çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Cevdet Aslan yönetimindeki 45 YA 4149 plakalı talaş yüklü tır, Aydın-Muğla kara yolu Söğütçük mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Bir süre sürüklenen tır, yol kenarındaki beton setlere çarparak durdu.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aslan'ın cesedi, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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