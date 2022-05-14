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Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

14.05.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, çiftçilik yapan Lütfi Kara'nın (88) kullandığı 35 AET 169 plakalı traktör, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Lütfi Kara'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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