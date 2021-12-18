Aydın'da doktorun darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Aydın Sağlık Müdürlüğü, Didim Devlet Hastanesi'nde bir doktora yönelik saldırıya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün gece Didim Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü için polis ekiplerinin gözetiminde getirilen kişinin acil servis doktoru Doğancan Kılıç'a saldırdığı belirtildi.
Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Sürecin takibi her yönüyle bizzat müdürlüğümüzce yapılacaktır. Hekimimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılan bu menfur saldırıyı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bu arada, başından yaralandığı öğrenilen doktorun tedavi edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu, gözaltındaki şüpheli T.D'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz