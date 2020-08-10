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Aydın'da düğünde kavga: 3 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 10.08.2020 03:46 | Son Güncelleme

Aydın'da düğünde kavga: 3 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düğünde gelinin kardeşleri ve damadın yakınları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Hakan Y. ile Esra Y. çifti Çapahasan Mahallesi'ndeki bir salonda düğün yaptı.

İddiaya göre, gelinin yakınları ve damadın arkadaşları bir süre birlikte alkol aldıktan sonra sahnede oyun oynamaya çıktı.

Bu sırada iki taraf arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine düğün salonuna çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi.

Kavgayı ayırmak için biber gazı kullanan ekipler, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Çıkan arbedede ise 3 kişi de hafif yaralandı.

Düğün sahibi ve gözaltına alınan 5 kişiyi karakola götüren polis ekipleri, ifade işlemlerinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara idari para cezası uyguladı.

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