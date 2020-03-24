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Aydın’da durak ve yollar dezenfekte ediliyor

AYDIN HABERLERİ  | 24.03.2020 16:00 | Son Güncelleme

Türkiye’de de vaka sayısı hızla artan Korona virüs salgınına karşı tedbirler almaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelindeki duraklar ile cadde ve meydanları da dezenfekte ediyor.Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, talep eden her kurum ve kuruluşa da dezenfeksiyon desteği sağlanıyor.

Türkiye’de de vaka sayısı hızla artan Korona virüs salgınına karşı tedbirler almaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelindeki duraklar ile cadde ve meydanları da dezenfekte ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, talep eden her kurum ve kuruluşa da dezenfeksiyon desteği sağlanıyor. Merkez Efeler ilçesinde en işlek olan Hükümet, Adnan Menderes, Atatürk, Doğu Gazi, Batı Gazi ve Egemenlik bulvarları başta olmak üzere cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon işlemi sürüyor. Dezenfeksiyon işlemi 17 ilçenin yanı sıra büyük mahallelerde de yapılıyor. Ekipler gece de çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar yapılan çalışmalar ve alınan önlemler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin dezenfeksiyon ekipleri, talep eden her kuruma da dezenfeksiyonla ilgili destek veriyor. Eczaneler başta olmak üzere şimdiye kadar aralarında kaymakamlık, polis, jandarma noktalarının da aralarında bulunduğu binlerce noktada dezenfeksiyon işlemi uygulandı. Çalışmalar kapsamında il genelindeki cezaevleri, okullar, postaneler, otobüs ve minibüs terminalleri, tüm toplu taşıma araçları, camiler, itfaiye binaları, otoparklar gibi ortak kullanım alanlarının tamamı dezenfekte edildi ve belirli periyotlarla dezenfekte edilmeye de devam ediliyor.

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Cengız Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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