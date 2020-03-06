YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da ehil ve ehliyetli olmayan ustalar, artık mezarlıkta çalışamayacak

Aydın’da ehil ve ehliyetli olmayan ustalar, artık mezarlıkta çalışamayacak

AYDIN HABERLERİ  | 06.03.2020 09:30 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi ile Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası arasında Efeler ilçe sınırları içerisindeki mezar yeri ve çeşme hayratı yapımı hakkında protokol imzalandı.

Aydın’da ehil ve ehliyetli olmayan ustalar, artık mezarlıkta çalışamayacak

Efeler Belediyesi ile Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası arasında Efeler ilçe sınırları içerisindeki mezar yeri ve çeşme hayratı yapımı hakkında protokol imzalandı. Protokole göre, bundan sonra ehil ve ehliyetli olmayan kişiler Efeler İlçesi sınırlarında bulunan 120 mezarlıkta, mezar ve çeşme hayratı gibi iş ve işlem yapamayacak. Cenaze yakınları da yaptırdıkları iş ve işlemler için Efeler Belediyesi’nin belirlediği kadar ustalara ücret ödeyecek.
Efeler Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan 120 mezarlıkta yapılan mezarların, bilinçli, belgeli ve ehil ustalar tarafından yapılması, ustaların aynı zamanda Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası üyesi olması ve Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne kayıtlarının yapılmasının sağlanması için Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası ile sözleşme yapıldı. Bizzat Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ile Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Alaaddin Durmaz tarafından imzalanan sözleşme ile Efeler ilçesinde bulunan 120 ayrı mezarlıktaki tüm mezarların çağdaş, temiz, düzenli ve kim tarafından hangi tarihte yapıldığının tespit edilmesi ile hayrat ve çeşmelerin kayıt altına alınarak denetlenmesinin amaçlandığı belirtildi. Protokole göre; Mezarların, Efeler Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen o yılın gelir ücret tarifesine göre yapılacak. Ve mezarlıklarda ehil ve ehliyetli olmayan çalıştırılmayacak.

Aydın’da ehil ve ehliyetli olmayan ustalar, artık mezarlıkta çalışamayacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular

Nene Hatun kabri başında dualarla anıldı

Nene Hatun kabri başında dualarla anıldı

Ataşehir Belediyesi’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler

Ataşehir Belediyesi’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler

Park halindeki araç küle döndü

Park halindeki araç küle döndü

Aydın Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:26
Öğle
13:25
İkindi
16:40
Akşam
19:14
Yatsı
20:29

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Bilgin Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Başkan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

MHP Kuşadası’nın yeni İlçe Başkanı Murat İnan oldu

MHP Kuşadası’nın yeni İlçe Başkanı Murat İnan oldu

’Barbakuş’ oyununa ilgi yoğun oldu

’Barbakuş’ oyununa ilgi yoğun oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.