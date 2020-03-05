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Aydın'da elini makinaya kaptıran işçiye "hassas" müdahale

AYDIN HABERLERİ  | 05.03.2020 13:11 | Son Güncelleme

Söke'de çalıştığı mandırada elini paketleme makinasına kaptıran işçi, itfaiyenin makinayı kestiği, sağlık ekibinin ise diğer kolundan serumla müdahale ettiği operasyonla kurtarıldı

İZMİR (AA) - Aydın'ın Söke ilçesindeki bir mandırada paketleme makinasına elini kaptıran işçi, itfaiye ve sağlık ekibinin koordineli operasyonuyla kurtarıldı.

Yenicami Mahallesi Bağarası yolu üzerindeki bir mandırada çalışan Hayrettin Palamut, tereyağı paketleme makinasına elini kaptırdı.

İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir İtfaiyesi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, ayakta olan işçinin makinaya sıkışan elinin çıkarılamaması üzerine demir kesme makinasını kullanma kararı aldı. Bu sırada sağlık ekibi de işçiye, bilincini kaybetmemesi için diğer kolundan serumla ilaç verdi.

Alev sıçramaması için sıkışan el çevresinin kapatıldığı operasyonda hassas bir çalışmayla paketleme makinası kesilerek işçi kurtarıldı.

Elinde ezikler bulunan Palamut, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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