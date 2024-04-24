Aydın’da en çok yatırım yapılan kurumlar belli oldu

Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun 2024 yılı 2. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar değerlendirildi. Aydın genelinde 2024 yılında uygulanan 340 projeden 14 adedinin tamamlandığını ifade eden Aydın Valisi Yakup Canbolat, geriye kalan 326 adet projenin de 228 adedinin devam ettiğini, 4 adedinin ihale aşamasında olduğunu, 94 adedinin ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığını belirtti.

Proje bedeli 42 milyar 814 milyon 386 bin TL olan yatırımların önceki yıllar harcaması 11 milyar 342 milyon 988 bin TL, 2024 yılı ödeneği 6 milyar 866 milyon 893 bin TL olurken 2024 yılı dönem harcaması ise 2 milyar 12 milyon 931 bin TL olarak gerçekleşti. Yatırımlarda dönem itibariyle yaklaşık yüzde 31,19 nakdi gerçekleşme sağlandı.

Yatırımcı kuruluşlarca 2024 yılında yapılan harcamaların sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise ilk 3’te yer alan sektörler sıralamasıyla Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal 524 milyon 981 bin TL harcamayla 1. sırada, Tarım Hizmetleri 467 milyon 640 bin TL ile 2. sırada, Konut Hizmetleri ise 362 milyon 914 bin TL harcamayla 3. sırada yer aldı.

Kurumlar bazında bakıldığında ise DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 788 milyon 573 bin TL harcamayla 1. sırada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 401 milyon 315 bin TL harcamayla 2. sırada, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise 307 milyon 221 bin TL harcamayla 3. sırada yer aldı.

“BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ”

Yatırımların gerçekleşmesi konusunda çalışma gösteren tüm kurumlara teşekkür eden Vali Yakup Canbolat, hedefe ulaşmak için birlik beraberlik içinde çalışılacağına dikkat çekerek “Her zaman olduğu gibi yatırımlarımızın gerçekleşmesinde, halkımıza hizmet verilmesinde ilimizdeki kamu ve özel sektör kurumlarının birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışacaklarına, program hedeflerine mutlaka ulaşacaklarına inanıyorum. Önemli bir sorun ve darboğazla karşılaşıldığında mutlaka ilgili kurumların diyalog halinde, iyi niyetli ve çözüm odaklı olarak davranmalarını, çözülemeyen herhangi bir sorun olduğu takdirde en kısa sürede Valiliğimize bildirmelerini istiyorum. İlimizin gelişmesi ve kalkınmasında çaba gösteren, çalışan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Vali Canbolat’ın açılış konuşmasının ardından kurum temsilcileri, kurumlarıyla ilgili yatırımlarda gelinen son noktaya ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında yapılan toplantıya belediye başkanları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve meslek kuruluşu temsilcileri katıldı.





