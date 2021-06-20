Aydın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'ın Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.
Kentte öğleden sonra etkisini gösteren sağanağın ardından oluşan su birikintileri, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.
Efeler ilçesinde Musluca, Aşağı Kayacık ve Orta Kayacık, Köşk'te Başçayır, Sultanhisar'da Malgaç Mustafa ve Uzunlar, Nazilli'de ise Ketenova, Ovacık, Kuşcular ve Bağcıllı mahallelerinde bazı evleri su bastı, taşkınlar yaşandı.
Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi'nde ise yüksek kesimlerden akan balçığa saptanan bir otomobil sürüklendi. Otomobildekiler kendi imkanlarıyla kurtuldu.
AFAD ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskını ve taşkınlara müdahale etti.
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