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Aydın'da evde çıkan yangında 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

12.11.2021 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da evde çıkan yangında 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi.

Arslanlı Mahallesi 3176. Sokak'ta, Vicdan Uysal'ın (82) yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen evde, Uysal'ın cesedine ulaşıldı. Ceset, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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