YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da evine girdiği kişinin zorla parasını aldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Aydın'da evine girdiği kişinin zorla parasını aldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

07.09.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da evine girdiği kişinin zorla parasını aldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde evine girdiği kişinin zorla parasını aldığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, garp, hırsızlık, kundaklama, kapkaç gibi çok sayıda suçtan kaydı olan 18 yaşındaki A.K'nin, ilçede bir kişinin evine girip, zorla parasını almaya çalıştığı iddia edildi.

İhbar üzerine soruşturma başlatan Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plajda genç kıza tecavüz skandalıPlajda genç kıza tecavüz skandalı
PARTNER Hemen sildirdi ama... Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Hemen sildirdi ama... Takipçilerinin gözünden kaçmadı!
Güvenli turizm sertifikalı oteller temmuz-ağustosu yüksek dolulukla kapattıGüvenli turizm sertifikalı oteller temmuz-ağustosu yüksek dolulukla kapattı
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 7 Eylül Salı

İmsak
05:13
Sabah
06:37
Öğle
13:12
İkindi
16:47
Akşam
19:37
Yatsı
20:55

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Aile Eczanesi
Merkez
Özben Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.