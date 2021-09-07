Aydın'da evine girdiği kişinin zorla parasını aldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde evine girdiği kişinin zorla parasını aldığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, garp, hırsızlık, kundaklama, kapkaç gibi çok sayıda suçtan kaydı olan 18 yaşındaki A.K'nin, ilçede bir kişinin evine girip, zorla parasını almaya çalıştığı iddia edildi.
İhbar üzerine soruşturma başlatan Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz