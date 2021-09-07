Aydın'da evine girdiği kişinin zorla parasını aldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde evine girdiği kişinin zorla parasını aldığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, garp, hırsızlık, kundaklama, kapkaç gibi çok sayıda suçtan kaydı olan 18 yaşındaki A.K'nin, ilçede bir kişinin evine girip, zorla parasını almaya çalıştığı iddia edildi.

İhbar üzerine soruşturma başlatan Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

