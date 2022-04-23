Aydın'da evlerden kazan çalan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, evlerden kazan çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçede son dönemde evlerde meydana gelen kazan hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Polis, hırsızlığı, ilçede mutfak tüpü satışı yapan bir iş yerinde çalışan Ş.Ş. ile A.B'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.



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