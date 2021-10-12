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Aydın'da fırtına nedeniyle reklam tabelası ve çatının düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı

12.10.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da fırtına nedeniyle reklam tabelası ve çatının düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra etkisini gösteren sağanak ve fırtına nedeniyle Otogar Camisi'nin iki minaresinin üst bölümleri devrildi. Minareden kopan parçalar park halindeki bir minibüsün üzerine düştü.

Minibüsün sahibi Mehmet Diksez, gazetecilere, hırdavatçılık yaptığını, bir anda minareden kopan parçaların aracın üstüne düştüğünü ve son anda kurtulduğunu söyledi.

Bazı mahallelerde fırtınanın etkisiyle elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Binaların çatısından düşen taş ve kiremitler park halindeki araçlara zarar verdi.

İlçedeki bir alışveriş merkezinin reklam tabelası ve bir işletmenin çatısının düşmesi sonucu hafif şekilde yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan Çine ilçesinde de bazı evlerin çatıları uçtu, yollara devrilen ağaçlar trafiğin aksamasına neden oldu.

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