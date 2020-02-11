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Aydın’da fuhuş operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 11.02.2020 13:10 | Son Güncelleme

Muğla merkezli Aydın’ın da aralarında bulunduğu 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 18 yabancı uyruklu kadın yakalandı.Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, yalan vaatlerle ülkeye yurt dışından getirilen yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen çetenin çökertilmesi için çalışma başlatıldı.

Aydın’da fuhuş operasyonu

Muğla merkezli Aydın’ın da aralarında bulunduğu 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 18 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, yalan vaatlerle ülkeye yurt dışından getirilen yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen çetenin çökertilmesi için çalışma başlatıldı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kişileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından harekete geçen ekipler, Fethiye merkezli Kocaeli ve Aydın’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyon kapsamında, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen farklı uyruklarda 18 kadın da kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınların işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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