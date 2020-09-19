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Aydın’da ‘Gaziler Günü’ kutlandı

AYDIN HABERLERİ  | 19.09.2020 14:12 | Son Güncelleme

Aydın’da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Aydın’da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende, Aydın Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanlığı Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kıbrıs Gazisi Emekli Deniz Astsubay Tuncer Ballıoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
“Gazilik Türk vatanseverliğinin yaşayan destanıdır”
Gaziliğin Türk vatanseverliğinin yaşayan bir destanı olduğunu kaydeden Ballıoğlu, “Gazilik Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının, fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gaziler de bu destanı yazan onurlu kahramanlardır. Kıbrıs’ta bulunan Türk kardeşlerimize karşı savaş başlatan Rum askerlerine ve Rum çetelerine karşı Türk askeri adaya çıkarak Rum askerlerini ve çetelerini bozguna uğratıp oradaki soydaşlarımızı güvence altına almıştır. 19 Eylül, Kurtuluş Savaş’ında Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyetini vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak uğruna kahramanca mücadele eden asker, polis tüm hepsinin şeref günüdür” dedi.
Bugüne kadar vatan uğruna hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere de sağlıklı uzun ömürler dileyen Ballıoğlu, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi milli bağımsızlığımızı vatanın bölünmez bütünlüğünü tehdit etmeleri nedeniyle vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan şehitlerimizin ve Türk tarihine adını altın harflerle yazdıran gazilerimizin hatıralarını yücelmek, onların nimet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli görevimizdir. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanını kurtarmak ve korumak için kahramanca savaşan şehitlerimizi şükran ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Bu savaşlarda gazi olup hakkın rahmetine kavuşan gazilerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

Törenin ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, valilik bahçesinde şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelerek sohbet etti.
Törene, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Garnizon Komutanı Albay Durmuş İlhan Başer, Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Efeler İlçe Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri gaziler ve askeri erkan katıldı.

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