Aydın’da gençler sokağa akın etti

Aydın’da 15-20 yaş aralığındaki gençler, günler sonra dışarı çıkabilmenin keyfini çıkardı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan gençler, Aydın’da saat 11:00’den sonra sokağa akın etti. Özellikle kentin işlek caddelerinde tur atan gençlerin büyük ölçüde sosyal mesafe kurallarına uydukları ve maske taktıkları görüldü. Gençlerin bir çoğu Adnan Menderes Bulvarı’nda tur atmayı tercih ederken bazı gençler ise park ve bahçelerde oturup baharın tadını çıkardı.

