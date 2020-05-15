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Aydın’da gençler sokağa akın etti

AYDIN HABERLERİ  | 15.05.2020 13:53 | Son Güncelleme

Aydın’da 15-20 yaş aralığındaki gençler, günler sonra dışarı çıkabilmenin keyfini çıkardı.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan gençler, Aydın’da saat 11:00’den sonra sokağa akın etti.

Aydın’da 15-20 yaş aralığındaki gençler, günler sonra dışarı çıkabilmenin keyfini çıkardı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan gençler, Aydın’da saat 11:00’den sonra sokağa akın etti. Özellikle kentin işlek caddelerinde tur atan gençlerin büyük ölçüde sosyal mesafe kurallarına uydukları ve maske taktıkları görüldü. Gençlerin bir çoğu Adnan Menderes Bulvarı’nda tur atmayı tercih ederken bazı gençler ise park ve bahçelerde oturup baharın tadını çıkardı.

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Öğle
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İkindi
17:00
Akşam
20:19
Yatsı
21:50

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Berk Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Esra Eczanesi
Nazilli
Öykücan Eczanesi
Nazilli
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