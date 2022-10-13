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Aydın'da geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı

13.10.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Didim ile Kuşadası ilçesi açıklarında da farklı zamanlarda lastik botlarda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan botlardaki 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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