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Aydın'da gölete giren 2 genç boğuldu

19.06.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da gölete giren 2 genç boğuldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama göletine giren 2 genç hayatını kaybetti.

Pınarbaşı Mahallesi'nde yapay sulama göletine yüzmek için giren bir grup gençten ikisi gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tahliye edilen gölette Resul Baybura (17) ve Yusuf Güzel'in (16) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay yerine gelen aileler gözyaşı döktü.

Cenazeler, Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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