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Aydın’da gönüllü öğretmenler yaşlı çınarlara el uzattı

AYDIN HABERLERİ  | 24.03.2020 12:20 | Son Güncelleme

Aydın Valiliği öncülüğünde oluşturulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” na katılan gönüllü öğretmenler, vatandaşlara destek vermeye başladı.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve pandemik bir salgına dönüşerek toplumsal anlamda sıkıntıya düşmemize neden olan Covıd-19 salgını karşısında birleşip kenetlenen öğretmenler birlik, beraberlik ve yardımlaşma örneklerinin en güzelini ortaya koyuyor.Tüm resmi-özel kurum ve kuruluşların korona virüs ile verdiği mücadeleye Aydın eğitim camiasının tüm paydaşları da ortak oluyor.Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli yöneticiler, güvenlik görevlileri, yardımcı hizmetler personelleri ile beraber gönüllü öğretmenler korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” ndaki görevlerine başladı.Bu bağlamda evde tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların tespit edilmelerinin yanında 112, 155 veya 156 numaralı telefonlara bildirilen taleplerinin alınması, ihtiyaçlarının temin edilerek evlerine ulaştırılması gibi tüm görevlerde aktif olarak çalışmaya başladılar.

Aydın Valiliği öncülüğünde oluşturulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” na katılan gönüllü öğretmenler, vatandaşlara destek vermeye başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve pandemik bir salgına dönüşerek toplumsal anlamda sıkıntıya düşmemize neden olan Covıd-19 salgını karşısında birleşip kenetlenen öğretmenler birlik, beraberlik ve yardımlaşma örneklerinin en güzelini ortaya koyuyor.
Tüm resmi-özel kurum ve kuruluşların korona virüs ile verdiği mücadeleye Aydın eğitim camiasının tüm paydaşları da ortak oluyor.
Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli yöneticiler, güvenlik görevlileri, yardımcı hizmetler personelleri ile beraber gönüllü öğretmenler korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” ndaki görevlerine başladı.
Bu bağlamda evde tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların tespit edilmelerinin yanında 112, 155 veya 156 numaralı telefonlara bildirilen taleplerinin alınması, ihtiyaçlarının temin edilerek evlerine ulaştırılması gibi tüm görevlerde aktif olarak çalışmaya başladılar.

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