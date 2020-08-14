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Aydın’da gösteri ve yürüyüşler 3 gün süreyle yasaklandı

AYDIN HABERLERİ  | 14.08.2020 16:25 | Son Güncelleme

Aydın’da il sınırları içerisinde 14 Ağustos saat 00.01’den, 16 Ağustos saat 23.59’a kadar her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklamaları 3 gün süre ile yasaklandı.Aydın Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “PKK/KCK terör örgütü tarafından 15 Ağustos 1984 tarihinde silahlı yapılanması HRK’ nın (Kürdistan Kuruluş Birliği) kuruluşunun ilan edildiği, Şemdinli ve Eruh ilçelerine silahlı saldırıların yapıldığı bilinmektedir.

Aydın’da gösteri ve yürüyüşler 3 gün süreyle yasaklandı

Aydın’da il sınırları içerisinde 14 Ağustos saat 00.01’den, 16 Ağustos saat 23.59’a kadar her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklamaları 3 gün süre ile yasaklandı.
Aydın Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “PKK/KCK terör örgütü tarafından 15 Ağustos 1984 tarihinde silahlı yapılanması HRK’ nın (Kürdistan Kuruluş Birliği) kuruluşunun ilan edildiği, Şemdinli ve Eruh ilçelerine silahlı saldırıların yapıldığı bilinmektedir. Her sene Ağustos ayında örgüt -sözde- üst yönetimi talimatları doğrultusunda bahse konu eylemlerin yıl dönümü bahanesiyle müzahir kesim tarafından kanunsuz gösteri ve şiddet eylemleri, kırsal unsurları tarafından silahlı/bombalı eylemleri gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle bu ve benzeri olayların ilimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Mülki İdare Amirliklerinin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) her türlü açık alanlardaki eylem/etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri hükümleri doğrultusunda 14.08.2020 Saat:00.01’den, 16.08.2020 Saat: 23.59’a kadar (3) gün süreyle ilimiz genelinde kamuya açık alanlarda “kamu düzeni ve sağlığı ile genel güvenlik ve asayiş” açısından Valilik Makamının 13.08.2020 tarih ve 69 sayılı kararı ile yasaklanmıştır” denildi.

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İmsak
04:45
Sabah
06:16
Öğle
13:18
İkindi
17:04
Akşam
20:10
Yatsı
21:35

Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Deniz Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Şahinci Eczanesi
Merkez
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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