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Aydın'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

02.08.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Aydın'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Mutlu (42) idaresindeki 35 DC 5288 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi'nde, Hüseyin Duman'ın (33) kullandığı 09 AAH 763 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Mutlu ile aynı otomobildeki Çetin Aksöz'ün (23) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Hafif şekilde yaralanan sürücü Duman ise Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mutlu ve Aksöz'ün cenazeleri, incelemelerin ardından Karacasu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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