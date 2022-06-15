Aydın'da hafif ticari aracın çaptığı kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, A.E'in (44) kullandığı 79 MA 180 plakalı hafif ticari araç, Aydın-Denizli kara yolu Ovaköy Mahallesi'ndeki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Ali İnanç'a (59) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İnanç, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yeniköy Mahallesi Muhtarı olduğu öğrenilen İnanç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz