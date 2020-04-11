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Aydın’da ’Halk Ekmek’ vatandaşın ekmek ihtiyacını gidermek için sokak sokak dolaştı

AYDIN HABERLERİ  | 11.04.2020 15:59 | Son Güncelleme

Aydın’ın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ekipleri sokaklarda dolaşarak satış yaptı.

Aydın’ın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ekipleri sokaklarda dolaşarak satış yaptı. Vatandaş kapıdan satışlara yoğun ilgi gösterdi.
İçişleri Bakanlığınca 12 Nisan Pazar saat 24.00’e kadar Aydın’ın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Aydınlı vatandaşlar evlerinden çıkmadı. Evlerinde kalan vatandaşlara Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ekipleri ekmek ulaştırabilmek için sokak sokak gezerek anonslar eşliğinde satış yaptı.
Halk Ekmek Fabrikaları’nın yasak boyunca tam kapasite çalışacağını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek tam kapasite çalışarak size hizmet vermeye devam edecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak temel ihtiyaçlarınızın karşılanması için her zaman yanınızdayız” dedi.
Aydınlı vatandaşlar da uygulamadan dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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