Aydın’da hayvanat bahçesi ve barınaklar ziyaretçi akınına uğradı

Aydın’da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Nazilli Sümer Hayvanat Bahçesi ziyaretçi akınına uğradı.

04 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Sümer Hayvanat Bahçesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretçi akınına uğradı. Covid-19 tedbirlerinin alındığı ziyaretlerde, girişlerde vatandaşların ateşleri ölçülürken, sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı ve maske ile dezenfektan dağıtıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ziyaretlerde, aileleri ile ziyarete gelen çocuklara hayvan sevgisi, hayvanları korumanın ve bakımevlerinden hayvan sahiplenmenin önemi hakkında bilgiler verildi. Gün içinde hayvanat bahçesine 400, hayvan barınağına ise yaklaşık 450 kişi ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlara sahipsiz hayvanları beslemeleri için mama, su kabı ile kuru mama ve hayvanlarla ilgili bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

