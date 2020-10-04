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Aydın’da hayvanat bahçesi ve barınaklar ziyaretçi akınına uğradı

AYDIN HABERLERİ  | 04.10.2020 15:48 | Son Güncelleme

Aydın’da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Nazilli Sümer Hayvanat Bahçesi ziyaretçi akınına uğradı.04 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Sümer Hayvanat Bahçesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretçi akınına uğradı.

Aydın’da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Nazilli Sümer Hayvanat Bahçesi ziyaretçi akınına uğradı.
04 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Sümer Hayvanat Bahçesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretçi akınına uğradı. Covid-19 tedbirlerinin alındığı ziyaretlerde, girişlerde vatandaşların ateşleri ölçülürken, sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı ve maske ile dezenfektan dağıtıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ziyaretlerde, aileleri ile ziyarete gelen çocuklara hayvan sevgisi, hayvanları korumanın ve bakımevlerinden hayvan sahiplenmenin önemi hakkında bilgiler verildi. Gün içinde hayvanat bahçesine 400, hayvan barınağına ise yaklaşık 450 kişi ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlara sahipsiz hayvanları beslemeleri için mama, su kabı ile kuru mama ve hayvanlarla ilgili bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

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Aydın Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:40
Sabah
07:00
Öğle
13:02
İkindi
16:19
Akşam
18:55
Yatsı
20:10

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Canver Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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