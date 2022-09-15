YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da hemzemin geçitteki kazada 1 kişi yaralandı

Aydın'da hemzemin geçitteki kazada 1 kişi yaralandı

15.09.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da hemzemin geçitteki kazada 1 kişi yaralandı

Aydın'da hemzemin geçitteki kazada 1 kişi yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı yaya yaralandı.

İzmir-Denizli seferini yapan tren, Aydın-İzmir kara yolu Kültürpark mevkisindeki hemzemin geçitten yolun karşısına geçmeye çalışan Ceylan Akmeşe'ye (54) çarptı.

Yaralanan Akmeşe, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın'da hemzemin geçitteki kazada 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın'da tırın çarptığı yaya öldüAydın'da tırın çarptığı yaya öldü
Anahtar Kelimeler:
tren kaza yaralı yaya

Aydın Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
05:21
Sabah
06:43
Öğle
13:09
İkindi
16:40
Akşam
19:25
Yatsı
20:42
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.