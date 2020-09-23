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Aydın’da HES Kodu denetimleri yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 23.09.2020 18:25 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde Vali Yardımcısı Rıza Dalan’ın katılımıyla otobüs terminalinde HES Kodu uygulaması denetimleri gerçekleştirildi.Covid-19 ile mücadele kapsamında Aydın Valiliği koordinesinde Efeler ilçesinde bulunan otobüs terminalinde korona denetimleri gerçekleştirildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde Vali Yardımcısı Rıza Dalan’ın katılımıyla otobüs terminalinde HES Kodu uygulaması denetimleri gerçekleştirildi.
Covid-19 ile mücadele kapsamında Aydın Valiliği koordinesinde Efeler ilçesinde bulunan otobüs terminalinde korona denetimleri gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Rıza Dalan’ın başkanlığında gerçekleştirilen denetimlerde, otogar içerisinde işletmeler, otobüs firmaları ve otobüsler denetlenirken, yolcuların da HES Kodu alıp almadıkları kontrol edildi. Denetim sonrasında gazetecilere açıklama yapan Dalan, Aydın’ın genelgeleri en doğru şekilde uygulamaya çalışan şehir olduğunu belirterek “Afyon’dan yeni geldiğim için kıyaslama imkanım da oldu. Aydın’da, ülke genelindeki genelgelere en doğru şekilde uygulandığını gördüm. Mükemmeli yakalamaya çalışıyor ve çabalıyorlar. Tabi burada sağlık çalışanları kadar emniyet, jandarma, mülki idare ve basın da bilgilendirmelere destek veriyor. Bu bir süreç ve tedbirler ile birlikte bu süreci en az zararla atlatmak gayretindeyiz” dedi.
“Genel uyum çok iyi”
Denetimler sırasında genel uyumun çok iyi olduğunu ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ise “Tüm Türkiye’de İçişleri Bakanlığımızın verdiği talimat doğrultusunda bugün de Sayın Vali Yardımcılarımız ile birlikte otogarda değerlendirmeler yaptık. Vatandaşlarımızın HES Kodu alıp almadıklarını ve rahat bir şekilde yolculuklarını yapıp yapamadıklarını kontrol ettik. Genelde uyumun çok iyi olduğunu gördük. Biz de duyarlılık gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
“Rehavete kapılmamalıyız”
Türkiye genelinde Aydın’ı da değerlendiren Müdür Açıkgöz; “Gerek sağlık kurumları gerek tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çok büyük bir özveri var. Aydın genel anlamda stabil bir seyir izliyor. Tabi bunu hep birlikte taçlandırmak lazım. Asla rehavete kapılmadan, tedbirlere, maske ve mesafe kurallarına uymak, hijyen ile ilgili tedbirleri maksimum düzeyde uygulamaya çok gayret etmek lazım. Bu başarıyı taçlandırmamız lazım ve nihayete erdirene kadar asla rehavete kapılmadan, büyük duyarlılıkla tedbirlere uymamız lazım” dedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Vali Yardımcısı Rıza Dalan’ın başkanlığında gerçekleştirilen denetimlere Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz de katıldı.

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